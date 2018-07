Rassistische Beleidigungen in Wedding und Friedrichsfelde

Berlin. Am Sonntagabend sind eine Frau in Friedrichsfelde und ein Mann in Wedding rassistisch beleidigt worden, teilte die Polizei mit. In beiden Fällen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Bei dem Vorfall in Friedrichsfelde stieg eine 32-Jährige gegen 19.30 Uhr am U-Bahnhof Tierpark in einen Waggon der Linie U5, als ein Unbekannter ausstieg und ihr gegen den Fußknöchel trat. Anschließend beleidigte er die Frau rassistisch, bevor er sich aus dem U-Bahnhof entfernte. Die 32-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Sprunggelenk.

Zu einem weiteren rassitischen Vorfall kam es wenig später in Wedding beim Streit zwischen Nachbarn. Den Angaben des 28 Jahre alten Beleidigten zufolge soll sein vor dem Haus geparktes Firmenfahrzeug in den vergangenen Monaten des Öfteren mit Unrat besudelt worden sein. Als er am Sonntagabend seinen 47-jährigen Nachbarn dabei erwischte, wie dieser Eier auf seinen Wagen warf, stellte er ihn zur Rede. Der Nachbar beleidigte ihn daraufhin rassisitisch. Nachdem er seinen Wagen anschließend reinigen ließ, wurde dieser rund eine halbe Stunde später wiederum mit Unrat beschmutzt. Gerufene Polizisten klingelten an der Wohnungstür des Tatverdächtigen, der jedoch nicht öffnete.

Mehr Polizeimeldungen:

Auto streift Radfahrer in Köpenick - schwer verletzt

Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

84 Jahre alte Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Raser muss Führerschein und Sportwagen abgeben

( BM )