Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt: Ein 31 Jahre alter Radfahrer ist in Köpenick bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr auf der Wendenschloßstraße unterwegs, als er einen Schlag auf dem Rücken spürte. Der Radfahrer gab demnach an, möglicherweise von dem Spiegel eines weißen Autos getroffen worden zu sein, das in dem Moment an ihm vorbeifuhr. Der Mann stürzte. Er kam mit einer Fraktur in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Duo überfällt Hotel: Zwei Männer haben in Charlottenburg ein Hotel überfallen. Das Duo erbeutete Sonntagnacht in der Fasanenstraße Geld und konnte unerkannt fliehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach betraten die Täter gegen 0.50 Uhr die Lobby des Hotels und begaben sich zur Rezeption. Dort bedrohten sie eine 28 Jahre alte Angestellte und forderten Geld. Anschließend floh das Duo mit der Beute Richtung Hardenbergplatz. Den Beamten zufolge wurde bei dem Überfall niemand verletzt.

Verkehrsmeldungen

U-Bahn

U2: Bis 13. Juli zwischen Olympia-Stadion und Ruhleben Busersatzverkehr.

Staustellen

A 10: Bis 31. Juli wird auf der Richtungsfahrbahn Schönefelder Kreuz-AD Spreeau sowie auf der Überleitung zur A 12 wegen Bauarbeiten ein Fahrstreifen gesperrt. A 10 (2): Bis Dienstag/Mittwoch von 19 bis 5 Uhr zw. AD Nuthetal und AS Michendorf in Fahrtrichtung AD Potsdam nur zwei Fahrstreifen.

A 100: Auf der Rudolf-Wissell-Brücke in Fahrtrichtung Wedding/A 111 zwischen Messedamm und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm nur noch zwei Fahrstreifen. Von 22 bis 5 Uhr weitere Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen. Anschließend ist die Fahrbahn ab Dienstagmorgen bis vsl. 24. August je Richtung auf zwei Fahrstreifen verengt.

Tempelhof: Die Attilastraße ist bis 20. Juli in beiden Richtungen zwischen Steglitzer Damm und Ringstraße (Eisenbahnunterführung) jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Zunächst ist es wechselnd bewölkt, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Im Tagesverlauf ziehen dann immer mehr dichte Wolkenfelder heran. Regentropfen fallen aber kaum. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Nordwest. Nachts kühlt sich die Luft auf 14 bis 12 Grad ab.

