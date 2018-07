Zwei Brände in Gesundbrunnen: Feuer in Bäckerei und Café

Die Feuerwehr musste gleich zwei Brände in Gesundbrunnen löschen.

In Gesundbrunnen hat es am Sonnabendmorgen gleich zwei Brände gegeben. Eine Bäckerei und ein Café fingen Feuer.

Berlin. In Gesundbrunnen hat es am Sonnabendmorgen zwei Brände gegeben. In einer Bäckerei und einem Café ist Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, haben Passanten gegen 4.40 Uhr im Außenbereich einer Bäckerei in der Schönwalder Straße Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.

In Einem Café in der Bellermannstraße haben Anwohner um 6.15 Uhr einen lauten Knall gehört und eine starke Rauchentwicklung registriert. Die alarmierten Brandbekämpfer konnten den Brand schnell löschen. Auch hier wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernimmt nun die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung.

