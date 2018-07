In Lichtenberg brannte es in der Nacht in einer Wohnung. Offenbar hatte eine Waschmaschine Feuer gefangen.

Berlin. Schock für die Mieter einer Wohnung an der Wilhelm-Guddorf-Straße in Lichtenberg: Mitten in der Nacht mussten sie ihre Behausung verlassen und ins Freie flüchten, weil in der Wohnung die Waschmaschine in Brand geraten sein soll. Das Feuer breitete sich dann offenbar weiter aus.

Zwei Erwachsene und ihre beiden Kinder konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.

( BM )