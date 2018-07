Am Freitagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Mindestens zwei Männer wurden verletzt. Es gab eine Festnahme.

Kreuzberg Mehrere Männer bei Schlägerei am Görlitzer Park verletzt

Berlin. Bei Streitigkeiten am Görlitzer Park sind am Freitagabend mindestens zwei Männer am Kopf verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 22.30 Uhr zwei Personengruppen am Park aneinander. Auch ein Messer soll nach ersten Informationen zum Einsatz gekommen sein. Ein Beteiligter wurde offenbar festgenommen. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Der Görlitzer Park gilt als einer der größten Umschlagplätze für Drogen in Berlin. Immer wieder kommt es dort zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Dealern, Der damalige Innensenator Frank Henkel (CDU) hatte den "Görli" 2015 zur "Null-Toleranz-Zone" erklärt. Der rot-rot-grüne Senat hob diese Regelung im Oktober 2017 wieder auf. Seitdem dürfen im Park kleinere Mengen Cannabis bis zu 15 Gramm wieder mitgeführt und konsumiert werden.

