Alkoholisierter BVG-Busfahrer tritt nach Polizisten

In einem Bus der Linie 284 war ein am Donnerstag ein alkoholisierter Busfahrer unterwegs. Als Polizisten den Mann überprüfen wollten, wurde er gewalttätig. Zunächst war mehreren Fahrgästen in Lichterfelde die Fahrweise des Busfahrers aufgefallen.

Eine 29-jährige Frau verständigte gegen 16 Uhr die BVG-Leitstelle und teilte ihre Beobachtungen mit. So bremste der Fahrer nach Angaben der Frau mehrfach ohne ersichtlichen Grund stark und hielt einen sehr geringen Seitenabstand beim Einfahren in die Kurven. Die Zeugin und weitere Fahrgäste schöpften den Verdacht, dass der Mann getrunken hatte und verließen daher vorzeitig den Bus.

An der Endhaltestelle Réaumurstraße Ecke Celsiusstraße überprüften die Polizisten später den 42-jährigen Fahrer, der zuvor den Bus mit geöffneter Einstiegstür und den im Zündschloss steckenden Schlüssel verlassen hatte, um auf die Toilette zu gehen. Auch den Einsatzkräften fiel auf, dass der Mann getrunken hatte und sie brachten ihn zum Einsatzwagen. Im Streifenwagen trat der Mann der Polizei zufolge einen Beamten. Später soll er versucht haben, ihm eine "Kopfnuss" zu geben. In beiden Fällen konnte der Polizist den Angriffen ausweichen. Er fesselte den 42-Jährigen. Nachdem bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt worden war, kam er wieder auf freien Fuß. Der Busfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mehr Polizeimeldungen:

Pro Tag werden fünf Falschparker an Kreuzungen abgeschleppt

Schüler aus Bayern in Kreuzberg beleidigt und angegriffen

( BM/seg )