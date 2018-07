Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Unfall mit Carsharing-Auto: Bei einem Unfall zwischen einem Carsharing-Auto und einem weiteren Fahrzeug sind in der Nacht zu Freitag zwei Personen verletzt worden. Die beiden Autos stießen an der Kreuzung Mollstraße und Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain zusammen. Weitere Angaben zum Unfall gibt es vorerst noch nicht.

Raubüberfall in Bäckerei: Mit einem Messer bewaffnet hat ein Unbekannter in Charlottenburg eine Bäckerei ausgeraubt. Der Täter überraschte die Verkäuferin am Donnerstagabend in der Umkleide des Geschäfts und bedrohte sie, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend leerte er die Kasse und floh mit dem Geld aus der Bäckerei in der Uhlandstraße unerkannt in Richtung Kurfürstendamm. Nach Polizeiangaben könnte der Täter in den Laden gelangt sein, als die Verkäuferin den Außenbereich aufräumte. Die 57-Jährige erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U9: Die Linie ist bis 20. August zw. Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz unterbrochen. Fahrgäste nutzen bitte alternativ die Buslinien M48, M82, M85, 186, 285 und N88. Zwischen Rathaus Steglitz und Walther-Schreiber-Platz werden die Busse M82, 285 und N88 verlängert. Mit einem Fußweg von 300m ist der S-Bahnhof Feuerbachstraße vom Walther-Schreiber-Platz aus zu erreichen. Von dort kann die S-Bahnlinie S1 zur Umfahrung bis zum Rathaus Steglitz genutzt werden.

S-Bahn

S3 und S75: Die Linien sind ab ca. 22 Uhr bis zum 16. Juli, 1.30 Uhr, zwischen Köpenick und Ostkreuz unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Staustellen

Tiergarten: Zu den Viertelfinalspielen wird die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni ab 13 Uhr wieder geöffnet. Mit Beginn der Ankunft der Besucher werden die Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und John-Foster-Dulles-Allee voraussichtlich ebenfalls gesperrt.

Steglitz: Auf der Albrechtstraße wird ab ca. 14 Uhr eine Fahrbahnabsenkung repariert. In Richtung Siemensstraße ist sie zw. Presselstraße und Stindestraße für ca. eine Woche gesperrt.

Lichterfelde: Die Carstennstraße ist ab dem Morgen in Richtung Ringstraße gesperrt. Bis Mitte August wird zwischen Hochbaumstraße und Finckensteinallee die Fahrbahn erneuert.

A 114 (Pankow-Zubringer): Zwischen Schönerlinder Straße und Dreieck Pankow ist die Autobahn in beiden Richtungen für einen Brückenneubau jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

A 10 (Nördlicher Berliner Ring)/A 24: Die Havellandautobahn wird ausgebaut. Es ist zwischen dem Dreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Neuruppin-Süd mit Staus zu rechnen.

A 10 (Südlicher Berliner Ring): Die Dauerbaustelle zum achtspurigen Ausbau zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam sorgt regelmäßig für Staus in beiden Fahrtrichtungen.

Wetter

Zunächst überwiegen bei uns noch die Wolken, und vereinzelt fällt etwas Nieselregen. Im Laufe des Tages wird es aber freundlicher, und die Sonne kommt häufiger zum Zuge. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus West.

