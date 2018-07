Treptow-Köpenick:Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Baumschulenweg

Berlin. Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen in Baumschulenschweg im Bezirk Treptow-Köpenick tödlich verunglückt.

Der 59 Jahre alte Mann ist gegen 11 Uhr mit seiner Honda in der Kiefholzstraße in Richtung Dammweg unterwegs gewesen, als die vor ihm fahrenden Autos in Höhe der Rinkartstraße verkehrsbedingt anhielten. Nach Angaben der Polizei hat der Mann in Folge dessen die Kontrolle über sein Zweirad verloren und geriet in den Gegenverkehr. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer erfasste den Mann. Er verstarb trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte noch am Unfallort.

Aktuell ist die Kiefholzstraße zwischen der Rinkartstraße und Mörikestraße aufgrund von Rettungsarbeiten noch gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen:

Unbekannte schießen auf Lokal und Friseursalon in Kreuzberg

Mit Außenspiegel berührt: Massensturz von Radfahrern

Aktenzeichen XY: Neue Hinweise zu Mord an der Schloßstraße

( BM )