Kriminalität in Berlin Unbekannte schießen auf Lokal und Friseursalon in Kreuzberg

Derzeit unbekannt sind der oder die Täter, die mehrere Schüsse auf zwei Geschäfte in Kreuzberg abgegeben haben. Der 29 Jahre alte Inhaber eines Lokals und Friseursalons in der Urbanstraße rief am Mittwoch kurz nach 10 Uhr die Polizei, als er die Einschusslöcher in den Fenstern entdeckt hatte. Derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge müssen die Schüsse in den Morgenstunden abgegeben worden sein.

Anwohner hatten mehrere Knallgeräusche gehört. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Läden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die derzeit noch unklar sind, führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.

( BM/seg )