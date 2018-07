Mit Messer bewaffnete Maskierte rauben Supermarkt aus

In Wedding haben zwei Männer einen Discounter überfallen. Sie bedrohten den Angestellten und erbeuteten Bargeld.

Berlin. Zwei maskierte Männer haben am Mittwochnachmittag einen Supermarkt in Wedding überfallen. Gegen 17.20 Uhr betraten die Räuber den Verkaufsraum des Geschäftes an der Gerichtstraße und stürmten sofort zum Kassenbereich. Dort bedrohten sie mit einem Messer und einer Schusswaffe einen 24 Jahre alten Angestellten und forderten Geld.

Mit Bargeld aus einer geöffneten Kasse flüchteten sie anschließend unerkannt in Richtung S-Bhf Wedding. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat der Polizei ermittelt.

Mehr Polizeimeldungen:

Auto in Lichtenberg in Brand gesetzt

Brand in Keller in Mitte ausgebrochen

Feuer in Mitte - Hotel evakuiert

Leiche auf Gelände der Freien Universität gefunden

( BM )