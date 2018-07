In einem Keller in Mitte ist in der Nacht zu Donnerstag ein brand ausgebrochen

Feuerwehreinsatz Brand in Keller in Mitte ausgebrochen

Berlin. In der Weydingerstrasse in Mitte hat es Mittwochnacht im Keller eines Wohnhauses gebrannt. Der Brand an sich konnte laut ersten Informationen von vor Ort schnell gelöscht werden. Allerdings waren die Keller so verwinkelt, dass die Feuerwehr Schwierigkeiten hatte, das Haus rauchfrei zu bekommen.

Der Einsatz dauerte knapp 2 Stunden. Verletzt wurde niemand.

( BM )