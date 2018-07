Der Wagen ging zu großen Teilen in Flammen auf.

Donnerstag früh ist an der Landsberger Allee ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei spricht von Brandstiftung.

Landsberger Allee Auto in Lichtenberg in Brand gesetzt

Berlin. Donnerstagfrüh ist an der Landsberger Allee in lichtenberg ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei dem Transporter handelt es sich um einen Firmenwagen.

Mehr Polizeimeldungen:

Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Feuer in Mitte - Hotel evakuiert

Leiche auf Gelände der Freien Universität gefunden

Feuer am Ku'damm - Balkon brennt

( BM )