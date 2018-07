Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Brand in Keller: In der Weydingerstrasse in Mitte hat es im Keller eines Wohnhauses gebrannt. Der Brand an sich konnte laut ersten Informationen von vor Ort schnell gelöscht werden, allerdings waren die Keller so verwinkelt, dass die Feuerwehr Schwierigkeiten hatte, das Haus rauchfrei zu bekommen. Der Einsatz dauerte knapp 2 Stunden. Verletzt wurde niemand.

Auto in Brand gesetzt: In der Landsberger Allee in Lichtenberg hat am frühen Donnerstagmorgen ein Kleintransporter lichterloh gebrannt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Staustellen

A 10 (Südlicher Berliner Ring): In Fahrtrichtung Dreieck Spreeau ist die Anschlussstelle Ferch bis Ende August gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

A 100 (Stadtring): In Fahrtrichtung Neukölln beginnen um ca. 05:00 Uhr Fahrbahnsanierungsarbeiten. Zwischen den Anschlussstellen Schmargendorf/Mecklenburgische Straße und Innsbrucker Platz steht bis voraussichtlich 20.07.2018 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Hier besteht akute Staugefahr.

Prenzlauer Berg und Lichtenberg: Auf der Landsberger Allee kommt es ab dem Morgen zu folgenden Einschränkungen:

Stadtauswärts wird die Straße zwischen Hausburgstraße und Storkower Straße bis Anfang August auf einen Fahrstreifen verengt.

An der Baustelle zwischen Judith-Auer-Straße und Oderbruchstraße beginnt eine neue Bauphase. Die Straße ist jetzt bis Ende Juli in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen je Richtung eingeengt.

Auch auf der Baustelle zwischen Vulkanstraße und Weißenseer Weg kommt es zu Änderungen. Hier stehen bis Ende Juli stadteinwärts nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Prenzlauer Berg: Auf der Malmöer Straße findet in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein Kraneinsatz statt. Die Straße ist zwischen Bornholmer Straße und Finnländische Straße gesperrt.

Moabit: Die Fennstraße wird bis Ende September eingeengt. Hier steht in beiden Richtungen zwischen Heidestraße und Am Nordhafen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Steglitz: Die Birkbuschstraße wird ab dem Morgen in Richtung Siemensstraße aufgrund einer Baustelle gesperrt. Die Sperrung ist zwischen Schützenstraße und Haydnstraße eingerichtet und dauert bis Ferienende.

Buckow: Auf der Straße Alt-Buckow wird gegen Mittag eine neue Baustelle eingerichtet. Bis Ende August regelt zwischen An den Achterhöfen und Buckower Damm eine Baustellenampel den Verkehr.

Köpenick: Ab ca. 07:00 Uhr ist die Glienicker Straße in beiden Richtungen zwischen Grünauer Straße und Mahlower Straße/Adlershofer Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte August.

Mitte: Auf dem Alexanderplatz beginnt ca. 11:30 Uhr eine Demonstration. Der Zug führt über Dircksenstraße, Alexanderstraße und Brückenstraße zur Köpenicker Straße.

Schöneberg: Auf dem Wittenbergplatz startet ca. 10:00 Uhr ein Demonstrationszug. Er verläuft über Kleiststraße, An der Urania und Schillstraße zum Lützowufer.

Westend: Ab ca. 17:30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 19:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Wetter

Die Sonne wechselt sich mit einigen Wolkenfeldern ab, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Nordwest. Morgen überwiegen zunächst die Wolken, und vereinzelt fällt etwas Regen. Im Laufe des Tages wird es dann aber freundlicher. Am Samstag scheint häufig die Sonne, nur ab und zu ziehen ein paar Wolken vorüber. Es bleibt trocken.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )