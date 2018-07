Feuer in Mitte - Hotel evakuiert

In einem Hotel in Mitte hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Berlin. In einem Hotel in der Wallstraße in Mitte ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

In Mitte ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften vor Ort Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr wurde gegen 21.25 Uhr alarmiert. Foto: Thomas Peise

Verletzt wurde niemand. Foto: Thomas Peise

Gebrannt hat es in einer Büroküche im hinteren Gebäudekomplex. Foto: Thomas Peise



Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden. Foto: Thomas Peise



Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost mitteilte, hat es gegen 21.25 Uhr im hinteren Gebäudeanbau des Art'otels in einer Büroküche gebrannt. Insgesamt sind 40 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, mittlerweile ist die Zahl auf 20 reduziert worden. Die Hotelgäste hatten das Gebäude bereits vor Ankunft der Feuerwehr verlassen, verletzt wurde niemand.

Die Löschungsarbeiten sind bereits beendet, die Wallstraße ist aktuell allerdings noch gesperrt.

Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle. Es gibt keine verletzten Personen, die Gäste hatten sich vor Ankunft der @Berliner_Fw in Sicherheit gebracht. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einer Küche. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/deHcgmYPKs — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 4, 2018