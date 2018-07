Mörder von Melanie Rehberger in Spanien gefasst

Der Mörder der in Pankow getöteten Melanie Rehberger ist laut den Ermittlern gefasst. Ein Tatverdächtiger wurde in Spanien festgenommen.

Berlin. Der Mörder der in Pankow getöteten Melanie Rehberger ist wohl gefasst. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochmittag mitteilte, nahmen spanische Polizisten den Mann am Dienstag in Spanien fest.

Demnach handelt es sich dabei um einen 38-Jährigen, der sich ohne festen Wohnsitz in Berlin aufgehalten hat und nach Informationen der Berliner Morgenpost aus Bulgarien kommt. Laut Staatsanwaltschaft konnten ihm am Tatort gefundene Spuren eindeutig zugeordnet werden.

Bereits am 25. Juni habe die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann erwirkt. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass sich der gesuchte mittlerweile ins Ausland abgesetzt hatte. Die Staatsanwaltschaft betonte die "enge Zusammenarbeit" mit den spanischen Ermittlern. Ziel sei nun die Auslieferung des Mannes.

Mord an Melanie Rehberger – Tatverdächtiger festgenommen pic.twitter.com/5lhyCmeaur — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 4, 2018

Melanie R. war am 27. Mai tot an einer Bahntrasse aufgefunden worden

Die Polizei Berlin bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost die Festnahme, wollte zunächst jedoch keine Einzelheiten nennen. Im Laufe des Tages soll noch eine Mitteilung folgen.

Der Täter verlor nachweislich diese Mütze bei der Tat

Foto: Polizei Berlin

Die 30-jährige Melanie Rehberger war am Sonntag, den 27. Mai an der parallel zur Dolomitenstraße in Pankow verlaufenden S-Bahntrasse tot aufgefunden worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Tat laut Staatsanwaltschaft am Freitag, den 25. Mai zwischen 16 und 19 Uhr verübt.

Da der Täter zunächst nicht gefasst werden konnte, bat die Polizei öffentlich um Hinweise. Mitte Juni war der Fall auch Thema bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Mehr zum Thema:

Mordfall Melanie Rehberger ist Thema bei „Aktenzeichen XY“ Mord an Melanie Rehberger: Polizei erhält 185 Hinweise

Mord in Pankow - Melanie soll erwürgt worden sein

( BM )