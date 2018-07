Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Bei einem Unfall mit einem Carsharing-Wagen sind in der Nacht zu Mittwoch drei Menschen in Prenzlauer Berg verletzt worden

Unfall mit Carsharing-Wagen: Bei einem Unfall zwischen einem Car2go Fahrzeug und einem Mercedes, sind Dienstagnacht auf der Storkower Strasse in Prenzlauer Berg drei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen von vor Ort fuhr der "Car2go"-Mercedes ungebremst auf am Fahrbahnrand stehenden anderen PKW auf. Ein parkendes Auto wurde ebenfalls durch den Unfall beschädigt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfall ereignete sich, während Zivilpolizisten in der Gegenrichtung den Fahrer eines PKWs kontrollierten und einen offenen Haftbefehl durchsetzten.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag kann es insbesondere im Spätberufsverkehr zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Haupt- und Ausfallstraßen kommen.

A 100 (Stadtring): Für vorbereitende Baumaßnahmen zur Fahrbahnsanierung auf der Rudolf-Wissel-Brücke muss die Autobahn ab 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr in Richtung Neukölln zwischen AS Beusselstraße und AS Jakob-Kaiser-Platz gesperrt werden. Die Umleitungen erfolgen via Saatwinkler Damm und Sickingenstraße.

Wilhelmstadt und Spandau: In der Zeit von 14:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr zieht ein Protestmarsch von der Lutoner Straße über Seeburger Straße und Klosterstraße zum Altstädter Ring. Verkehrseinschränkungen sind insbesondere rund um den Bahnhof und das Rathaus Spandau möglich.

Prenzlauer Berg: Aufgrund eines Anwohnerfestes kann es auf der Erich-Weinert-Straße von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Gubitzstraße und Sodtkestraße zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Wetter

Die Sonne scheint, und nur ab und zu ziehen ein paar Schönwetterwolken vorüber. Es bleibt überall trocken. 27 bis 30 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus West. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad. Morgen wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 30 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt. Nur vereinzelt fallen ein paar Regentropfen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad.

