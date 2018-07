17-Jähriger attackiert - Polizei sucht U-Bahn-Schläger

Berlin. Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach drei Männern, die einen Jugendlichen in Berlin-Charlottenburg geschlagen haben sollen.

Wie ein Sprecher am Dienstag sagte, sollen sie den 17-Jährigen am 7. April im U-Bahnhof Zoologischer Garten mit Fäusten attackiert haben. Der Jugendliche sei nach mehreren Schlägen zu Boden gegangen. Er kam mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus.

Wer die Männer kennt und weitere Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsorten machen?

Wer hat Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM/dpa )