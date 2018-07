Zahl der Sexualdelikte steigt

Potsdam. Gute Nachrichten aus Brandenburg: Die Zahl der erfassten Straftaten ist im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Im Vergleich zu 2017 wurden insgesamt drei Prozent weniger Fälle registriert, teilte der brandenburgische Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag in Potsdam mit. Er stellte im Rahmen einer Pressekonferenz die Halbjahresbilanz der brandenburgischen Polizei vor. Von den insgesamt 85.838 registrierten Straftaten konnten die Ermittler 56,6 Prozent aufklären. Damit lag die Quote etwas höher als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres (56 Prozent). Und: Die Gewaltkriminalität sei in ganz Brandenburg laut Mörke nach einem „besorgniserregenden Anstieg“ im vergangenen Jahr zuletzt wieder um 7,7 Prozent zurückgegangen.

Doch der Polizeichef hatte auch schlechte Nachrichten, denn Sexual- und Drogendelikte haben in Brandenburg zugenommen. „Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen“, sagte Mörke. Delikte wie Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch seien im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel angestiegen, so der Polizeichef. So regis­trierte die Polizei in den ersten sechs Monaten des Jahres bisher 72 Vergewaltigungen, 309 Fälle von sexuellem Missbrauch sowie 228 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern. Mörke erklärt sich den Anstieg der Sexualstraftaten unter anderem damit, dass die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisiert sei – und deshalb Sexualstraftaten auch vermehrt bei der Polizei anzeigen würde. Außerdem kann der enorme Anstieg auch mit der Änderung des Strafrechts Ende 2016 erklärt werden. Mörke betonte zudem: „Die absolute Mehrzahl der Täter sind Deutsche.“ Von den 748 Sexualstraftaten, die die Polizei in diesem Jahr bereits registrierte, wurden 54 von Zuwanderern begangen.

Mehr Autofahrer mit Drogen erwischt

Neben einem Anstieg von Sexualstraftaten wurden im ersten Halbjahr 2018 zudem erneut mehr Drogendelikte erfasst als im selben Zeitraum des Vorjahres, nämlich 10,3 Prozent. „Das spricht für die Kollegen, dass sie hier sehr intensiv hinschauen“, sagte Mörke. Und das, obwohl die brandenburgische Polizei seit 2010 rund 1000 Stellen abbauen musste. Im Schnitt seien in Brandenburg täglich rund 100 Funkwagen im Einsatz. „Wir haben eine Mindestgrenze von 96 Wagen – die wird nicht unterschritten.“ Besonders die harte Droge Crystal Meth, die vor allem in Südbrandenburg verkauft und konsumiert wird, beunruhigt die Polizei – aber auch, dass im Straßenverkehr der Drogenmissbrauch zunimmt: Es seien knapp ein Viertel mehr Fälle bei einfachen Kontrollen aufgefallen. „Das Drogenproblem im Land ist nicht besser geworden“ resümierte Mörke.

Die Beamten registrierten zwar insgesamt weniger Verkehrsunfälle (minus 6,7 Prozent). Auf Brandenburgs Straßen starben dennoch im ersten Halbjahr des Jahres 69 Menschen, nach 70 im Vorjahreszeitraum. Hauptursache für Unfälle sei nach wie vor zu hohe Geschwindigkeit, warnte Mörke. Insgesamt gab es bisher 38.370 Unfälle auf Brandenburgs Straßen.

Auch die grenzüberschreitende Kriminalität beschäftigt die Polizei weiterhin. Typische Delikte in diesem Bereich wie Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle gingen insgesamt im Land zurück. Einen Zuwachs verzeichnete die Polizei dagegen bei Fällen, in denen Lastwagen-Planen aufgeschlitzt wurden, um die Ladung zu stehlen.

Zum Abschluss seiner vorläufigen Halbjahresbilanz verwies Mörke auf einen gemeinsam mit polnischen Kollegen erzielten Ermittlungserfolg: So konnten einige Verdächtige einer polnischen Gruppe, die in Brandenburg und Sachsen in den vergangenen zwei Jahren knapp 200 Rinder gestohlen haben sollen, verhaftet werden. Das Ermittlungsverfahren laufe aber noch, daher wollte der Polizeichef keine näheren Angaben dazu machen.

Angesprochen auf den aufsehenerregenden Fall des DHL-Erpressers sagte Mörke: „Ich hoffe, dass wir bald zu einem Ergebnis kommen.“ Manchmal wisse man nach einem halben Jahr, wer die Täter seien, „aber wir müssen das gerichtsfest beweisen“. Dem oder den Tätern, die den Paketdienstleister DHL um einen Millionenbetrag erpressen wollen, werden 2018 und 2017 insgesamt vier Fälle in Berlin und Brandenburg zugeordnet. Es waren Pakete mit Sprengmaterial gefunden worden. Unter anderem wurde in Potsdam am 1. Dezember 2017 in der Nähe des Weihnachtsmarktes eine Paketbombe in einer Apotheke abgegeben. nstieg überwiegend auf deutsche Tatverdächtige zurückzuführen sei. Lediglich in fünf von 187 zusätzlichen Fällen gehe man von Zuwanderern aus.

