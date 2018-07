Anrufer droht Autobahnraststätten an der A10 mit Bombe

Es ist der dritte Polizeieinsatz wegen Bombendrohung innerhalb weniger Tage. Am Dienstagmorgen mussten die Einsatzkräfte zur Autobahn-Raststätte Oberkrämer auf dem nördlichen Berliner Ring A 10 anrücken. Ein Anrufer drohte, den Autohof mit einer Bombe sprengen zu wollen: „Im Moment ist der Täter noch unbekannt. Die Polizei ermittelt noch“, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Was er genau gesagt habe, könne man aus taktischen Gründen nicht sagen, aber so viel: Der Anruf kam kurz vor sechs Uhr. Der Anrufer drohte, dass er auf dem Autohof Oberkrämer um acht Uhr „eine Bombe hochgehen lassen werde“, so Röhrs weiter.

Die Polizei entschloss sich, den Autohof komplett zu sperren und zu evakuieren, um nach der Bombe zu suchen. Autobesitzer wurden gebeten, das Gelände zu verlassen, Lkw-Fahrer wurden aus dem Schlaf gerissen. Gleichzeitig ließ die Polizei auch die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen in Höhe des Autohofs sperren. Zwischen 7.50 und 8.10 Uhr gab es auf dem zwölf Kilometer langen Bereich der A 10 zwischen Dreieck Havelland und Dreieck Oranienburg kein Durchkommen mehr. Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr bereits kilometerlang. Wie lang genau, konnte die Polizei jedoch nicht sagen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt

Trotz intensiver Suche mit Spürhunden machte die Polizei am Einsatzort weder Sprengstoff noch einen Zünder ausfindig. Kurze Zeit später wurde die Raststätte wieder freigegeben. Der Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants berichtete, dass die Polizei die Beschäftigten hinter eine Absperrung in Sicherheit gebracht habe. Nach knapp zwei Stunden konnten wieder alle an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Den Kollegen gehe es gut, man sei mit dem Schrecken davongekommen. „Zum Glück war das nur eine leere Drohung“, sagt der Mann.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Trotz dieser guten Nachricht ist die Wut vor allem bei den Tausenden Pendlern groß, die an diesem Tag zu spät zur Arbeit kamen. In diesem Zusammenhang wird nun unter anderem wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ ermittelt, was mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden kann.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte. Bereits am Montag hatte die Raststätte Stolper Heide an der A 111 um 5.45 Uhr einen Anruf mit Bombendrohung erhalten. Auch in diesem Fall mussten der Rasthof geräumt und die Zufahrten gesperrt werden. Gegen 6.45 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit aber noch nicht bekannt: „Das prüfen wir natürlich. So oft haben wir hier ja keine Bombendrohungen, vor allem, wenn sie zeitlich so eng aufeinanderfolgen“, sagt Polizeisprecherin Röhrs. Weitere Details könne man bei der Polizei noch nicht preisgeben. Ein möglicher Zusammenhang sei aufgrund des identischen Tatmusters jedoch naheliegend. In beiden Fällen handelte es sich schließlich um Bombendrohungen gegen Autobahn-Rasthöfe.

Der Täter muss mit hohen Kosten rechnen

Neben den Bombendrohungen gegen die beiden Rasthöfe war vor neun Tagen eine Bombendrohung telefonisch in der Kreisverwaltung Oranienburg an der Oberhavel eingegangen. Auch in diesem Fall warnte der Anrufer davor, dass ein Sprengsatz gezündet werden solle. Die Beamten konnten jedoch auch dort keinen Sprengstoff ausfindig machen. „Auch da wird geprüft, ob dieser Fall etwas mit den anderen Bombendrohungen zu tun haben könnte. Bestätigen können wir aber bisher noch überhaupt nichts“, sagt Dörte Röhrs.

Wie hoch der entstandene Schaden ausfallen könnte, lässt ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr erahnen. Im Oktober trat eine 14-Jährige im Schloss-Straßen-Center an eine Kundin heran und warnte sie, dass bald eine Bombe im Center explodieren werde. Das Gebäude und auch die angrenzenden Straßen wurden evakuiert. Doch auch hier war keine echte Bombe im Spiel. Stattdessen handelte es sich um eine Mutprobe zwischen der 14-Jährigen und ihrer 13-Jährigen Freundin. Auch sie muss sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten. Die Einsatzkosten lagen hier im hohen vierstelligen Bereich, errechnete die Polizei.

Mehr zum Thema:

Wilmersdorfer Straße nach Bombendrohung vor Imbiss gesperrt

Japaner droht am Flughafen Schönefeld mit Bombe

( Francis Kahwe Mohammady )