Nach tödlicher Verfolgungsjagd: Daten werden ausgewertet

Berlin. Knapp einen Monat nach der Auto-Verfolgungsjagd in Charlottenburg, bei der eine junge Frau getötet wurde, wertet die Staatsanwaltschaft Daten aus dem Fluchtwagen aus. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag sagte, wurde der 27-jährige Hauptverdächtige inzwischen aus dem Krankenhaus in die Untersuchungshaft gebracht.

Der Mann soll zusammen mit zwei Komplizen Werkzeug aus einem Auto gestohlen haben. Bei der anschließenden Flucht vor der Polizei prallte das Fluchtauto mit dem 27-Jährigen am Steuer gegen mehrere Fahrzeuge. Dabei wurde die 22-jährige Fußgängerin erfasst und starb. Die mutmaßlichen Diebe waren verletzt in Kliniken gebracht worden. Dort wurden sie zunächst von der Polizei bewacht.

Ein 18-jähriger Verdächtiger starb im Krankenhaus. Dem 27-Jährigen wurde noch in der Klinik ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge sowie gefährlicher Körperverletzung verkündet.

Die Ermittlungen gegen einen 14 Jahre alten Verdächtigen wurden laut Staatsanwaltschaft abgetrennt. Der Jugendliche gelte als nicht direkt Beteiligter an dem tödlichen Unfall.

( dpa )