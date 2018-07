Bundespolizei rettet drei Hundewelpen aus Sporttasche

Am Wochenende retteten unsere Kollegen am Bahnhof von #Frankfurt_Oder drei Hundewelpen aus einer Sporttasche und übergaben sie ans Tierheim. Zwei Männer hatten die Hunde ohne Papiere zuvor in Polen gekauft. Die zuständigen Behörden prüfen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. pic.twitter.com/yf8nkCt78z