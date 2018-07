Die Lagerhalle stand am Montagmittag beinahe komplett in Flammen. Die Löscharbeiten können sich bis zum späten Abend hinziehen.

Brände Lagerhalle brennt in Templiner Gewerbegebiet

Templin. Im Gewerbegebiet in Templin (Landkreis Uckermark) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Templin am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Nach Auskunft des Bürgermeisters Detlef Tabbert stand die 10 000 Quadratmeter große Lagerhalle am frühen Montagnachmittag beinahe komplett in Flammen. Darin befinden sich ein Papierlager, Autoreifen sowie ein Öllager. Dieses soll am frühen Nachmittag noch nicht gebrannt haben.

90 Einsatzkräfte aus Templin und nahen Ortschaften waren im Einsatz. Die Löschmannschaften rechneten damit, dass sich ihr Einsatz bis zum späten Abend hinzieht. Die Endhaltestelle der Regionalbahn 12 in Templin wurde bis auf Weiteres nicht angefahren.

Mehr zum Thema:

Brand in Kreuzberg: Feuerwehr rettet fünf Menschen

Brennende Landschaften: Feuerwehr löscht Feld bei Blumberg

Brand auf Schlossgelände bei Berlin

Zeltlager brennt unter Brücke

( BM/ dpa )