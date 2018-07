Auch ein Funkwagen der Polizei war an dem Unfall beteiligt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Unfall in Westend

Unfall in Westend Rettungswagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Golf

In Westend hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Beteiligt waren ein VW Golf, ein Funkwagen der Polizei und ein Rettungswagen, der sich offenbar gerade auf Einsatzfahrt befand. Die Fahrzeuge stießen an der Kreuzung Fürstenbrunner Weg Ecke Spandauer Damm zusammen. Bei der Kollision wurden nach ersten Informationen von der Unfallstelle fünf Personen leicht verletzt.

Die Front des Rettungswagen wurde schwer beschädigt, der Motorblock augenscheinlich komplett aus dem Fahrzeug herausgerissen und auf die Straße geschleudert.