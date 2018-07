Der junge Mann war an der Havel unterwegs, als er an seinem Oberschenkel eine blutende Wunde bemerkte. Er kam ins Krankenhaus.

Berlin. Ein 24-Jähriger ist am Sonntag in Spandau durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. In einem Krankenhaus entfernten Ärzte das Projektil aus dem Oberschenkel.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann in den frühen Morgenstunden mit Freunden an der Sternbergpromenade an der Havel unterwegs. Plötzlich habe er einen Schmerz verspürt und am Oberschenkel eine blutende Wunde bemerkt. Wer geschossen hat, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

( BM/dpa )