21-Jährige soll Freund bei Streit mit Messer verletzt haben

Das Paar hatte sich in einer Wohnung in Adlershof heftig gezankt. Dabei soll die Frau ihren Freund mit dem Messer attackiert haben.

Berlin. Ein 27 Jahre alter Mann ist am Sonnabendmorgen bei einem Streit in einer Wohnung in Adlershof durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig ist die Freundin des Mannes, eine 21-Jährige, die gegen 8 Uhr selbst die Feuerwehr in die Wohnung in der Radickestraße alarmierte.

Untersuchungen am Tatort ergaben den Verdacht, dass die junge Frau ihrem Partner die Verletzungen zugefügt haben soll. Sie wurde festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt. Der 27-Jährige musste in einem Krankenhaus operiert werden und schwebt in Lebensgefahr.

( BM )