In der Nacht brannte an der Herzbergstraße ein Auto. Die Ermittler gehen nicht von einem politischen Motiv aus.

Kriminalität Unbekannte setzen Auto in Lichtenberg in Brand

Berlin. In Lichtenberg ist ein Auto in Brand gesetzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein politisches Motiv sei nicht zu erkennen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führe die Ermittlungen.

Passanten hätten das brennende Auto bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht auf Sonntag Brandstifter an dem Wagen in der Herzbergstraße am Werk waren.

( dpa )