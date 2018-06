In einem Einfamilienhaus an der Sauerbruchstrasse in Wannsee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an. Verletzt wurde niemand, wie es vor Ort hieß. Nach ersten Informationen könnte es sich bei der Ursache um einen technischen Defekt handeln.

( BM/seg )