Berlin-Mitte Verdächtiger Gegenstand in Straße Am Kupfergraben

Die Polizei ist am Samstagabend zu einem verdächtigen Gegenstand in der Straße Am Kupfergraben in Mitte ausgerückt. Der Lagedienst der Berliner Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz, konnte aber keine weiteren Angaben machen.

Routinemäßig werden verdächtige Gegenstände, die von Bürgern gemeldet werden, untersucht, und der umliegende Bereich für die Öffentlichkeit gesperrt, ehe Entwarnung gegeben werden kann.

( BM/seg )