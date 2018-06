Betrunkener fährt in Rudower Gartenkolonie Ehepaar um

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in einer Rudower Gartenkolonie am Freitag sind eine 49 Jahre alte Frau und ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer war gegen 14 Uhr an der Neuhofer Straße am Abbiegen gescheitert und stattdessen weiter geradeaus gefahren.

Dabei erfasste er ein Ehepaar auf einem Verbindungsweg, krachte durch einen Zaun und kam schließlich zum Stehen. Das schwerverletzte Paar kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

Polizisten brachten den mit knapp über einer Promille alkoholisierten Fahrer auf die Wache, die er nach Feststellung seiner Personalien wieder verlassen durfte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.