Radfahrer in Kreuzberg von Auto angefahren

Unfall in Kreuzberg

Am Freitagabend ist ein Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich in Kreuzberg von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Die Straße ist gesperrt.

Berlin. Wieder ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Am Freitagabend wurde der Mann laut ersten Informationen an der Kreuzung Urbanstrasse Ecke Graefestrasse in Kreuzberg von einem Pkw angefahren und erlitt dabei offenbar schwere Verletzungen.

Foto: Thomas Peise

Es sollen mindestens zehn Einsatzwagen vor Ort sein, die Kreuzung ist derzeit komplett gesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei bislang noch nicht machen.

Foto: Thomas Peise

