Männer stürzen auf Flucht vor Polizei ab - ein Toter

Bei einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Rhinstraße in Friedrichsfelde ist ein Mann ums Leben gekommen, ein zweiter wurde schwer verletzt. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, waren beide Männer auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster im 5. Stock des Gebäudes geklettert, offenbar um so in die vierte Etage zu gelangen. Dabei stürzten beide ab. Über den Grund des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Wie es dazu kommen konnte, ist jetzt Gegenstand von Ermittlungen.

( hhn )