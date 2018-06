Berlin-Wittenau Polizeieinsatz nach Drohanruf an Schule am Park

Aktuell ist die Berliner Polizei mit mehreren Einsatzkräften an der Schule am Park am Eichborndamm in Wittenau im Einsatz. Dort sei am Freitagmorgen um 7.30 Uhr ein Drohanruf eingegangen. Es befänden sich keine Schüler und Lehrer im Gebäude.

Es komme im Umfeld der Schule in Wittenau zu Sperrungen und Behinderungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr. Dass es sich bei dem Drohanruf konkret um eine Bombendrohung handele, konnte die Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost nicht bestätigen. Einsatzkräfte durchsuchten aber das Schulgebäude - auch nach verdächtigen Gegenständen.

Eltern warten mit ihren Kindern

Foto: BM

Betroffen von Einschränkungen sind laut BVG die Buslinien X33, 124 und 221. X33 und 221 würden umgeleitet und hielten nun an der Haltestelle der Linie 220 am Rathaus Reinickendorf. Die 124 halte nicht an den Haltestellen zwischen U Wittenau und Hermsdorfer Str./Alt-Wittenau.

Schüler und Lehrer, die vom Gelände geleitet wurden, sammelten sich am der Schule gegenüberliegenden Göschenpark. Von dort wurden sie mit Polizeifahrzeugen in die Richard-Keller-Schule an der Olafstraße 32 in Wittenau gebracht. Die Schüler werden dort nun betreut. Auch die neben der Schule befindliche Kita wurde den Polizeiangaben zufolge evakuiert. Kitakinder und Personal seien in die Kita am Rotbuchenweg 18 gebracht worden.

