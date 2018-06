Zwei Verletzte nach Streit am S-Bahnhof Hermannstraße

Berlin. Bei einem Streit am S-Bahnhof Hermannstraße sind am Donnerstag zwei junge Männer mit einem Messer verletzt worden. Unbekannte hatten die beiden 20-Jährigen nach einer Auseinandersetzung in der S-Bahn am Bahnsteig angegriffen, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Einer der beiden jungen Männer kam mit einer Stichverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus. Der andere erlitt eine Armverletzung. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

( BM/dpa )