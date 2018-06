Unfall auf Grillboot in Haselhorst - Vier Verletzte

Bei einem Unfall auf einem Grillboot nahe der Pohleseestraße in Haselhorst sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Bei einem Grillboot handelt es sich um ein rundes Boot mit einem Grill in der Mitte und einem Motor. Alle Verletzten seien in Krankenhäuser transportiert worden, eine Person davon mit einem Rettungshubschrauber, wie eine Sprecherin der Berliner Feuerwehr der Berliner Morgenpost auf Anfrage sagte. Das Boot sei mit einem Pulverlöscher gelöscht worden. Laut der Polizei Berlin habe es eine Verpuffung gegeben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst nicht klar.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Auch vier Rettungswagen und Löschfahrzeug waren an dem Einsatz beteiligt.

( alu )