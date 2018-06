Polizei warnt vor falschem Herrn Lemke am Telefon

Die Polizei warnt vor einem Betrüger, der sich am Telefon als Herr Lemke vom Bundeskriminalamt ausgibt. Der Mitteilung zufolge habe es in den vergangenen Tagen berlinweit vermehrt Meldungen über Anrufe gegeben. Der Mann behaupte Polizeibeamter beim Bundeskriminalamt zu sein und versuche, bei den Angerufenen ein Unsicherheitsgefühl zu erzeugen, indem er von einem bevorstehenden Einbruch oder korrupten Bankmitarbeitern berichte. Dabei biete er den Angerufenen an, dass ein Polizeibeamter vorbeikomme, um Bargeld und Wertgegenstände zu sichern oder aber diese von der Bank abzuheben bzw. abzuholen. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es zu mehreren Versuchen und am 22. und am 26. Juni sogar zu Geldübergaben von mehreren Tausend Euro gekommen.

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang, dass echte Polizisten niemals nach Hause kämen, um Geld- oder Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Die Fachdienststelle im Landeskriminalamt rät:

Bewahren Sie keine Wertgegenstände oder größeren Geldbeträge zu Hause auf!

Lassen Sie nie fremde Personen in Ihre Wohnung und übergeben Sie keine Wertgegenstände an fremde Personen!

Ziehen Sie bei Bedarf Personen Ihres Vertrauens (zum Beispiel Nachbarn, Hausmeister) hinzu!

Lassen Sie sich von Polizisten und Firmenangestellten die Ausweise zeigen!

Rufen Sie im Zweifel sofort den Polizeinotruf 110 an!

Die Ansprechpartner für Seniorensicherheit des Landeskriminalamtes sind für weitere Fragen telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664 - 979222 zu erreichen. Einmal monatlich werden am Columbiadamm 4 in Tempelhof (U-Bahnhof Platz der Luftbrücke) Informationsveranstaltungen durchgeführt, die mit vorheriger Anmeldung besucht werden können

( BM )