Brand auf Schlossgelände bei Berlin

Die Schmiede auf dem Gelände von Schloss Diedershof in Großbeeren ist Mittwochnacht in Flammen geraten

Auf dem Gelände von Schloss Diedersdorf in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist in der Nacht zu Donnerstag die historische Schmiede in Brand geraten. Das Gebäude wird als Veranstaltungssaal genutzt. Laut ersten Informationen von vor Ort soll dort am Mittwochabend erst noch ein "Public Viewing" zur WM stattgefunden haben.

Im Laufe der späteren Nacht entwicktelte sich dann ein Brand im Innenraum des Gebäudes. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, so die Polizei vor Ort. Der Hotelbetrieb wurde nicht beeinträchtigt, verletzt wurde niemand.

( BM )