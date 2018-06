Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Die Schmiede auf dem Gelände von Schloss Diedershof in Großbeeren ist Mittwochnacht in Flammen geraten

Berlin. Feuer im Schloss: Auf dem Gelände von Schloss Diedersdorf in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist in der Nacht zu Donnerstag die historische Schmiede in Brand geraten. Laut ersten Informationen von vor Ort soll dort am Mittwochabend erst noch ein "Public Viewing" zur WM stattgefunden haben. Im Laufe der späteren Nacht entwicktelte sich dann ein Brand im Innenraum des Gebäudes. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, so die Polizei vor Ort. Der Hotelbetrieb wurde nicht beeinträchtigt, verletzt wurde niemand.

S5: Bis Donnerstag/Freitag von 22 Uhr bis Betriebsschluss nicht zwischen Hoppegarten und Mahlsdorf Es fahren Busse als Ersatz.

M4: Bis zum 23. Juli zwischen Greifswalder Straße/Danziger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße Ersatzverkehr mit Bussen.

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist die A 100 in Richtung Neukölln zwischen den Anschlussstellen Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) und Schmargendorf/Mecklenburgische Straße in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr gesperrt. Alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab ca. 21:00 Uhr mit den Absperrmaßnahmen der ersten Zufahrten begonnen.

Mitte: In der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr zieht eine Demonstration vom Märkischen Ufer über Jannowitzbrücke und Alexanderstraße zum Alexanderplatz. Es sind kurzzeitige Verkehrsstörungen möglich.

Westend: Ab ca. 16:00 Uhr kann es aufgrund des Konzerts von Beyoncé und Jay-Z im Olympiastadion (Einlass 17:00 Uhr, Beginn 19:15 Uhr) in den Bereichen Heerstraße und Reichsstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Rummelsburg und Karlshorst: Zwischen 16:00 Uhr ca. 17:30 Uhr findet auf dem Blockdammweg an der Ecke Köpenicker Chaussee eine Gedenkkundgebung statt. Es kann bis in die Abendstunden zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mal scheint die Sonne, mal können auch längere Zeit dichte Wolken überwiegen. Es bleibt aber meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus Nordost. Morgen zeigt sich häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen zeitweise ein paar Wolken vorüber. Es bleibt trocken. Am Samstag gibt es bei uns einen herrlichen Tag mit viel Sonnenschein.

