Autofahrer übersieht Motorradfahrerin - schwer verletzt

Der 30-Jährige stieß an der Otto-Suhr-Allee mit der Motorradfahrerin zusammen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Berlin. Eine 51 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Charlottenburg schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der Otto-Suhr-Allee unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein aus Richtung Loschmidtstraße kommender 30-Jähriger Autofahrer übersah beim Überqueren der Otto-Suhr-Allee die Frau - sein Wagen kollidierte mit ihr. Beim Zusammenstoß erlitt die 51-Jährige schwere Verletzungen. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

( BM/dpa )