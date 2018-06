Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

In einem Parkhaus in Neukölln brannte ein Auto.

Berlin. Auto in Parkhaus angezündet: In einem Parkhaus in Neukölln ist ein Auto angezündet worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilten, wurden die Rettungskräfte gegen 23 Uhr zum Parkhaus in der Sonnenallee gerufen. Mit 30 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen. Neben dem Auto brannte auch eine Parkbox mit Hausrat. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Feuer in Kompostieranlage: Eine Kompostieranlage in Neu-Hohenschönhausen ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den rund 30 Quadratmeter großen Kompost in der Wartenberger Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandbekämpfung gestaltete sich zunächst etwas aufwendiger, da die Kompostberge erst mit einem Radlader auseinadergezogen werden mussten. Danach konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar.

Bus und Bahn

S-Bahn

S5: Bis Donnerstag/Freitag von 22 Uhr bis Betriebsschluss nicht zwischen Hoppegarten und Mahlsdorf Es fahren Busse als Ersatz.

Tram

M4: Bis zum 23. Juli zwischen Greifswalder Straße/Danziger Straße und Mollstraße/Otto-Braun-Straße Ersatzverkehr mit Bussen.

Staustellen

Behinderungen

Tiergarten: Für das Fußballspiel Deutschland gegen Südkorea (Beginn 16 Uhr) ist die Fanmeile von 14 bis 23 Uhr geöffnet, Sperrung der Wilhelmstr., Dorotheenstr., Scheidemannstr. und John-Foster-Dulles-Allee.

A100: Wegen Wartungsarbeiten ist die A100 Richtung Neukölln zwischen den Anschlussstellen Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A111) und Schmargendorf/Mecklenburgische Straße von 22 bis 5 Uhr gesperrt.

Steglitz: Auf der Lepsiusstraße beginnt am Morgen eine neue Baustelle. Bis Jahresende ist zwischen Muthesiusstraße und Flemmingstraße nur ein Fahrstreifen abwechselnd für beide Richtungen frei.

Wetter

Die Sonne wechselt sich mit einigen Quellwolken ab. Im Laufe des Tages kann es vereinzelt Regenschauer oder Gewitter geben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

