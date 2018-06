Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in die Neuköllner Sonnenallee aus. Dort brannte ein Auto in einem Parkhaus.

Brände Auto in Parkhaus in Neukölln angezündet - Großeinsatz

Berlin. In einem Parkhaus in Neukölln ist ein Auto angezündet worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie Polizei und Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilten, wurden die Rettungskräfte gegen 23 Uhr zum Parkhaus in der Sonnenallee gerufen. Mit 30 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen. Neben dem Auto brannte auch eine Parkbox mit Hausrat. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

( dpa )