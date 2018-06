Leipziger Straße nach Schüssen aus Hochzeitskorso gesperrt

Die Straße wurde zwischen Potsdamer Platz und Wilhelmstraße in beiden Richtungen für rund eine Stunde gesperrt.

Die Leipziger Straße wurde am Dienstagabend für den Verkehr gesperrt, nachdem nach Informationen der Berliner Morgenpost Schüsse aus einem Hochzeitskorso gefallen sind. Die Straße wurde zwischen Potsdamer Platz und Wilhelmstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Einsatzkräfte einer Hundertschaft haben die Leipziger Straße gesperrt und durchsuchen Verdächtige

Foto: Thomas Peise

Die Polizei überprüfte mehrere Autos des Hochzeitskorsos. "Die 20 Leute, die wir gestoppt haben, werden jetzt erst mal durchsucht", sagte eine Polizeisprecherin. Gefunden wurden nach Informationen der Berliner Morgenpost im Zuge der Kontrollen ein Baseballschläger und eine Schreckschusspistole.

Polizisten einer Einsatzhundertschaft waren im Einsatz. Die Durchsuchten durften nach der Kontrolle ihre Fahrt fortsetzen. Nach rund einer Stunde wurde die Sperrung am Abend gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben.

Ein Zeuge hatte die Schüsse gemeldet.

( BM/seg )