Köpenicker Landstraße nach Unfall mit Radfahrer gesperrt

Auf der Köpenicker Landstraße hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Radfahrer und ein Auto sind an der Ecke Rodelbergweg zusammengestoßen. Zu sehen war an der Unfallstelle ein Kinderfahrrad. Das Alter des Radfahrers konnte von der Polizei zunächst nicht bestätigt werden. Nach dem Zusammenstoß rückten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr an, sperrten die Fahrbahnen. Eingesetzt wurde auch Rettungshubschrauber Christoph 31. Dieser landete auf der Gegenfahrbahn, wo dafür zwei Spuren gesperrt wurden.

Die Art und Schwere der Verletzungen der Beteiligten war zunächst nicht bekannt. Der Verkehr wurde ab Baumschulenstraße umgeleitet.

( BM/seg )