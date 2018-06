Jugendliche randalieren und zeigen Hitler-Gruß

Zwei betrunkene haben am Morgen in einer S-Bahn einen Mann geschlagen. Als Fahrgäste eingriffen, zeigten sie den Hitler-Gruß.

Zwei betrunkene junge Männer haben in Berlin-Zehlendorf in einer S-Bahn randaliert und den Hitler-Gruß gezeigt. Die beiden Männer im Alter von 17 und 19 Jahren fuhren am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Zug zwischen den Bahnhöfen Schlachtensee und Mexikoplatz, wie die Bundespolizei mitteilte. Als einer der beiden aus der S-Bahn urinieren wollte, sprach ihn ein 43-jähriger Potsdamer an.

Die Auseinandersetzung eskalierte und die Männer schlugen gemeinsam auf den Kopf des 43-Jährigen ein. Zeugen griffen ein und drängten die Angreifer am Bahnhof Mexikoplatz aus der Bahn. Die Täter zeigten den Hitler-Gruß und flüchteten. Bundespolizisten nahmen die beiden deutschen Verdächtigen kurz darauf fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sie zuvor Alkohol aus einem Tabakgeschäft am Potsdamer Hauptbahnhof gestohlen hatten.

( dpa )