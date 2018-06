Zwei Touristen sind am 16. Juni schwer verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen

Ein Unbekannter stach zwei mexikanische Touristen in der S-Bahn nieder. Wegen der versuchten Tötung sucht die Polizei nun Zeugen.

Öffentlichkeitsfahndung Touristen in S-Bahn niedergestochen - Polizei sucht Zeugen

Berlin. Nachdem ein unbekannter Mann zwei mexikanische Touristen niedergestochen hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren waren am Samstag, den 16. Juni gegen 5:50 Uhr mit einer Frau in einem S-Bahnzug der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße unterwegs, als sie in Streit mit dem noch unbekannten Mann gerieten. Dieser verletzte die beiden Mexikaner daraufhin mit einem noch unbekannten Stichwerkzeug schwer, sodass sie notoperiert werden mussten.

Die Mordkommission der Polizei fragt zu dem Fall:

Wer ist am frühen Morgen des 16. Juni 2018 gegen 5.50 Uhr in dem besagten S-Bahnwagen der Ringbahn S41 mitgefahren und hat den Streit und die Tat beobachtet?

Wer hat sich am 16. Juni 2018 zwischen 5.50 Uhr und 6.30 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Greifswalder Straße oder im Umfeld des Bahnhofs aufgehalten und hat verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. flüchtende Personen gesehen?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911888 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

