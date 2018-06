Jugendliche bedrohen 16-Jährigen mit Messer

Berlin. Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Montag einen anderen Jugendlichen in Wuhletal bedroht und beraubt. Kurz vor ein Uhr die beiden Jugendlichen den 16-Jährigen in der Schwarzburger Straße fest, als dieser auf dem Weg nach Hause war. Einer der Tatverdächtigen forderte ihn auf, das Handy herauszugeben und stach wiederholt mit einem Messer Richtung Bauch des Festgehaltenen. Dieser konnte die Stiche abwehren, verletzte sich dabei jedoch leicht an seiner Hand.

Es gelang ihm, sich los zu reißen und zu seiner Wohnanschrift zu flüchten. Das Opfer stellte später fest, dass seine Handyhülle sowie die Mitgliedskarte für ein Sportstudio weg waren. Am Montag konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen namhaft machen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes und zum zweiten noch unbekannten Täter werden weiter geführt.

( BM )