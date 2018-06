Am Dienstagabend gab es einen Brand in Prenzlauer Berg.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Brand in Prenzlauer Berg: In einer Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße in Prenzlauer Berg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, handelte es sich um eine Wohnung in der 14. Etage. Eine Person konnte in Sicherheit gebracht werden und wurde rettungsdienstlich versorgt. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort, der Brand war "übersichtlich". Die gerettete Person wurde leicht verletzt und musste nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr nicht in ein Krankenhaus.

Geldautomat gesprengt: Unbekannte haben in Frohnau einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Zeugen hätten in der Nacht zu Dienstag beobachtet, wie sich zwei maskierte Personen vor dem Geldhaus in der Welfenallee aufgehalten hätten, teilte die Polizei mit. Kurz drauf habe es einen lauten Knall gegeben, danach seien die Unbekannten mit einem Auto geflüchtet. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Räuber einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale gesprengt hatten. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens sowie der Beute war zunächst unbekannt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Bus und Bahn

S-Bahn

S2 und S8: Ab 4 Uhr durchgehend bis 16. Juli 2018 kein S-Bahnverkehr zw. Blankenburg und Karow. Als Ersatz fahren zwischen Pankow-Heinersdorf und Karow (ohne Halt in Blankenburg) bzw. Blankenburg Busse.

Staustellen

Baustelle

A 100 (Stadtring): Aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist die A 100 in Richtung Wedding zwischen den Anschlussstellen Schmargendorf/Konstanzer Straße und Jakob-Kaiser-Platz bzw. Heckerdamm (A 111) in der Zeit von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Auch alle Ein- und Ausfahrten sind in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab ca. 21 Uhr mit den Absperrmaßnahmen der ersten Zufahrten begonnen.

Steglitz: Für einen Kraneinsatz ist die Lepsiusstraße in der Zeit von 7 bis 20 Uhr in beiden Richtungen zwischen Grunewaldstraße und Flemmingstraße gesperrt.

Weißensee: Am Morgen beginnen auf der Berliner Allee weitere Bauarbeiten. Zwischen Graacher Straße und Wehlener Straße wird die Fahrbahn verengt und verschwenkt. Die Zufahrt Graacher Straße ist gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang August.

Mitte: Die Baustelle Holzmarktstraße geht in eine weitere Bauphase. Die bestehenden Beschränkungen in der Zufahrt Brückenstraße werden aufgehoben. Das Linksabbiegen von der Holzmarktstraße kommend in die Brückenstraße ist ab ca. 10 Uhr bis Ende August nicht möglich.

Wetter

Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab. Örtlich kann es regnen. Aber es wird wieder etwas wärmer. Bis zu 24 Grad werden erwartet.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )