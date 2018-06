In einer Wohnung in der 14. Etage brach am Dienstagabend ein Brand aus. Eine Person wurde gerettet.

14. Etag Brand in Wohnung in Prenzlauer Berg

Brand in Prenzlauer Berg: In einer Wohnung in der Hanns-Eisler-Straße ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, handele es sich um eine Wohnung in der 14. Etage. Eine Person sei in Sicherheit gebracht worden und werde rettungsdienstlich versorgt. Die Einsatzkräfte hätten die Brandbekämpfung eingeleitet.

Ein Feuerwehrsprecher sagte der Berliner Morgenpost, man sei mit 40 Einsatzkräften vor Ort, der Brand sei inzwischen "übersichtlich". Die gerettete Person sei eher leicht verletzt und müsse wahrscheinlich nicht in ein Krankenhaus.

In der #Hanns_Eisler_Str. brennt es in einer Wohnung im 14.Obergeschoss. Unsere Einsatzkräfte haben die Brandbekämpfung eingeleitet. Eine Person konnte durch unsere Kräfte in Sicherheit gebracht werden und wird derzeit rettungsdienstlich versorgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 25, 2018