Stuhl im Gleisbett bremst kurzzeitig S-Bahn-Verkehr aus

Berlin. Ein ins Gleisbett geworfener Stuhl auf der Ringbahnstrecke in Berlin hat am Montagabend zu kurzen Ausfällen und Verspätungen einzelner S-Bahnen geführt. Betroffen waren die Linien S41, S45, S46 und S47, wie die Deutsche Bahn am Montagabend mitteilte. Eine S-Bahn überfuhr das mutwillig herbeigeführte Hindernis zwischen den S-Bahn-Stationen Hermannstraße und Tempelhof und musste danach aus dem Verkehr gezogen werden. Für rund 20 Minuten war der Verkehr auf der Strecke gesperrt. Jetzt rolle er wieder - allerdings in ausgedünnten Taktzeiten, hieß es.

( dpa )