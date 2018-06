Polizei nimmt drei mutmaßliche Betrüger fest

Der Polizei ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Betrügerbande gelungen. Beamte nahmen bereits am 22. Juni in einem Büro am Innsbrucker Platz in Schöneberg drei Männer im Alter von 23, 28 und 32 Jahren fest. Diese sollen mit Warenbetrugstaten allein in Deutschland einen Schaden von mehr als 30.000 Euro verursacht haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach sollen die Männer Kleinanzeigen im Internet geschaltet haben, in denen Sie Mitarbeiter für Minijobs suchten. Meistens habe es sich dabei um die Suche nach Testern von Spiele-Apps gehandelt, so die Polizei weiter. Mit den Personalien der Bewerber hätten sie dann vermeintliche Gehaltskonten eröffnet und diese als Empangskonten für Warenbetrugstaten benutzt. Das Geld transferierten sie auf Konten in Litauen und wandelten die Summen in Bitcoin um.

Die Polizei war den drei Männern bereits seit April gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin und Ermittlern des LKA auf der Spur. Bei der Durchsuchung der Büroräume seien Beweismittel sichergestellt worden. Der 32-Jährige wurde wieder entlassen, die anderen beiden sitzen in Untersuchungshaft.

Die Polizei Berlin verweist in dem Zusamenhang auf ihre Internetseite, auf der es Tipps gibt, wie man sich vor Betrügern schützen kann.

( BM )