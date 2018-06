Brand in Wohnhaus in Friedrichshain

In einem Wohnhaus in Friedrichshain ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 18 Einsatzkräften vor Ort.

Berlin. Am Montagmittag hat es in einem Wohnhaus in Friedrichshain gebrannt. Die Berliner Feuerwehr berichtete auf Twitter von einem Feuer in der Wühlischstraße.

Nach Angaben eines Sprechers gegenüber der Berliner Morgenpost zufolge sei das Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Offenbar brannten Gegenstände. Zum Zeitpunkt des Brands sei diese leer gewesen, es hätte keine Verletzten gegeben.

Mittlerweile ist das Feuer mithilfe von 18 Einsatzkräften wieder unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten sollen noch andauern. Die Wühlischstraße ist in beiden Richtungen zwischen Holteistraße und Boxhagener Straße gesperrt.

#Brand in #Friedrichshain

In der #Wühlischstraße brennt es in einem Wohnhaus. Die ersten Kräfte haben den Brand bestätigt und leiten die #Brandbekämpfung ein.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 25, 2018

